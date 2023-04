3 Tips Berbuka Puasa dengan Sehat, Jangan Menunda-nunda Makan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu kegembiraan terbesar bagi seseorang yang berpuasa adalah ketika waktu berbuka puasa tiba.

Setelah sekitar 14 jam berpuasa tanpa makan dan minum, umat muslim biasanya akan sangat menantikan saat berbuka puasa ketika azan Maghrib berkumandang. Tetapi perlu diingat bahwa berbuka puasa perlu memperhatikan beberapa hal berikut agar dapat berbuka dengan nyaman dan sehat, dilansir dari muslim.sg “6 Tips to Break Your Fast During Ramadan”

1. Jangan tunda waktu berbuka puasa

Meskipun sedang terburu-buru karena alasan tertentu, akan lebih baik jika berbuka puasa terlebih dahulu sebelum menunaikan salat Magrib. Karena telah memenuhi kewajiban berpuasa dari fajar hingga senja. Oleh karena itu, sekarang menjadi tanggung jawab untuk memberikan tubuh haknya untuk mendapatkan makanan yang bergizi dan memulihkan energinya. Kita membutuhkan tubuh dan pikiran yang prima agar dapat menjalankan ibadah yang berkualitas di malam-malam penuh berkah di bulan Ramadan.

2. Perhatikan makanan yang dikonsumsi saat berbuka puasa

Godaan untuk menikmati makanan yang lezat dan menggugah selera di atas meja tanpa berpikir panjang bisa sangat nyata. Tapi sesuai anjuran dalam agama Islam, ketika berbuka pertama kali yang dimakan adalah kurma atau air putih. Ini lebih dianjurkan ketimbang menyantap daging-daging lezat dan makanan yang menggugah selera terlebih dahulu.

Selanjutnya, perhatikan apa yang dikonsumsi agar tidak makan berlebihan. Setelah tidak makan selama lebih dari setengah hari, kebanyakan orang mungkin ingin mengambil makanan sebanyak-banyaknya.

3. Perhatikan porsi makanan

Perhatikan porsi dan jumlah kalori dari makanan dan minuman yang dikonsumsi saat berbuka puasa. Ketahui tentang kandungan nutrisi makanan yang akan dimakan ketika berbuka puasa. Hindari terlalu banyak mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat dengan terlalu banyak gula atau terlalu tinggi karbohidrat. Selalu upayakan untuk memiliki pola makan yang seimbang dan sehat.

MUSLIM SG

Pilihan editor : Makan Balas Dendam Saat Buka Puasa Tiba adalah Keliru, Sebab...

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.