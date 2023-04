H-1 Lebaran, Harga Daging Sapi di Mataram Naik 10 Persen Jadi Rp 145 Ribu per Kg

TEMPO.CO, Mataram - Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada H-1 Idul Fitri 1444 Hijriah, mengalami kenaikan sekitar 7-10 persen dari harga sebelumnya Rp130.000 per kilogram.

Hasil pantauan ANTARA di sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Dasan Agung, Pagesangan, dan Kebon Roek, Jumat, menyebutkan, harga daging sapi murni hari ini berkisar antara Rp140.000-Rp145.000 per kilogram.

Kepala Pasar Kebon Roek Kota Mataram Malwi yang dikonfirmasi mengakui kenaikan harga daging sapi itu, hanya saja harga tersebut merupakan harga pagi sebab harga itu akan turun dengan sendiri jika sudah siang atau sore stok daging pedagang masih ada.

"Kalau pagi permintaan tinggi, jadi pedagang mengambil kesempatan menaikkan harga," katanya Jumat, 21 April 2023.

Karena itu, lanjutnya, kenaikan harga daging pada H-1 Idul Fitri tersebut masih bisa ditoleransi hanya untuk hari ini saja. Untuk hari berikutnya harga kembali normal, tapi naik lagi pada H-1 Lebaran "Topat" atau Ketupat yang dirayakan seminggu setelah Idul Fitri.

"Setelah Lebaran Topat, InsyaAllah semua harga kembali normal," katanya.

Sementara, terkait pengawasan dan pengendalian potensi kenaikan harga, Satgas Pangan bersama Dinas Perdagangan, BI, Bulog, dan lainnya sudah turun dan saat itu harga masih normal.

"Tapi hari ini kita berikan toleransi kenaikan harga, selama itu masih sebatas wajar. Kalau naik 10 persen dari harga normal, masih termasuk wajar dan yang penting stok ada," katanya.

Selain daging sapi, harga daging ayam juga mengalami kenaikan dari harga sebelumnya Rp42.000 per kilogram menjadi Rp48.000 per kilogram. Kemudian telur Rp2.500 per butir dari Rp2.000 per butir.

Begitu juga dengan harga cabai rawit juga mengalami kenaikan dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp42.000 per kilogram. Kemudian tomat dari Rp12.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram

Selain itu, bawang merah juga naik dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp39.000 per kilogram, sedangkan bawang putih turun dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp28.000 per kilogram."Harapannya, setelah Lebaran, harga berbagai kebutuhan pokok kembali stabil," katanya.

Malwi menambahkan, jumlah pedagang tepat di Pasar Kebon Roek sebanyak 1.028 pedang, belum termasuk pedagang musiman.

