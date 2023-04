6 Sunnah Buka Puasa Bulan Ramadan yang Dianjurkan Nabi Muhammad

TEMPO.CO, Jakarta - Saat bulan ramadan, waktu buka puasa adalah momen yang paling spesial dan paling ditunggu setelah seharian menahan rasa haus, lapar, hingga menahan rasa amarah.

Saat berbuka puasa, ada sunnah-sunnah yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah untuk umat muslim yang mengikutinya. Sunnah berbuka puasa ini sering dilakukan oleh Rasulullah selama berpuasa di zamannya. Sunnah berbuka puasa di bulan ramadan ini bisa dilakukan agar puasa Anda semakin berkah serta menambah amalan ibadah puasa. Apa saja sunnah berbuka puasa? Simak selengkapnya.

1. Segera Berbuka Puasa

Sunnah buka puasa yang dilakukan Rasulullah adalah dengan menyegerakan berbuka puasa. Ketika waktu adzan Maghrib berkumandang maka segeralah berbuka puasa dengan takjil yang sudah disediakan. Selain sesuai dengan sunnah nabi, menyegerakan berbuka puasa juga bagus untuk kesehatan karena bisa mengembalikan energi pasca seharian berpuasa.

Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam yang artinya: “Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.” (HR. Bukhari no. 1957 dan Muslim no. 1098).

2. Berdoalah Sebelum Berbuka Puasa

Sunnah yang dianjurkan nabi dan perlu kita lakukan adalah berdoalah sebelum berbuka puasa. Membaca doa dapat membuat puasa kita semakin berkah dan senantiasa rahmat kelimpahan datang sepanjang bulan suci ramadhan. Adapun doa yang harus dibaca yaitu doa berbuka puasa dan doa lainnya.

Doa berbuka puasa:

Bismillaahirrahmaannirrahiim Allahumma lakasumtu wabika aamantu wa’alaa rizqika afthortu birohmatika yaa arhamar roohimiin.

Artinya : "Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dengan-Mu aku beriman, dan atas rezeki-Mu aku berbuka, dengan rahmat-Mu, Ya Allah Tuhan Maha Pengasih."

Selain itu, ada dia yang dianjurkan untuk dibaca saat berbuka puasa yaitu doanya sebagai berikut:

Dhahaba azh-zhama’u wabtallatil ‘uruqu wa tsabatal ajru insya Allah

Artinya: "Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insya Allah,” (HR. Abu Daud No. 2357, Hasan).

3. Berbukalah Dengan Kurma dan Air Putih

Berbukalah dengan kurma dan air putih juga merupakan Sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wa salam. Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk berbuka dengan yang manis seperti kurma atau jika tidak ada kurma Anda bisa membatalkan puasa dengan minum segelas air putih. Namun, saat ini kebanyakan orang berbuka dengan gorengan dan air putih.

Sebagaimana dengan hadis Anas bin Malik: "Dari Anas bin Malik, ia berkata : Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa berbuka puasa sebelum shalat dengan ruthab (kurma basah), jika tidak ada ruthab, maka beliau berbuka dengan tamar (kurma kering), dan jika tidak ada tamr, beliau meminum seteguk air.” [HR Abu Dawud (no. 2356), Ad-Daruquthni (no. 240) dan Al-Hakim (I/432 no. 1576).

4. Tidak Berlebihan Ketika Berbuka Puasa

Terkadang kita 'lapar mata' ketika berpuasa, apa saja pengen dibeli dan dimakan saat waktu adzan magrib tiba. Seakan 'membalas dendam' untuk menyantap seluruh makanan saat berbuka puasa padahal hal itu baik bagi kesehatan tubuh karena dapat menimbulkan rasa kantuk sehingga waktu yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk beribadah malah terlewatkan. Rasulullah menganjurkan untuk tidak berlebihan ketika berbuka puasa dan berbukalah secukupnya.

5. Perbanyak Berdoa Ketika Berbuka Puasa

Waktu saat berbuka puasa adalah waktu yang pas dan mujarab ketika berdoa. Setelah membaca doa buka puasa alangkah lebih bagusnya disisipkan doa-doa baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Insyallah doanya akan terkabulkan.

Hal ini sesuai dengan hadis berikut: Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW: “Ada tiga orang yang tidak akan tertolak doanya, yaitu: seorang yang puasa ketika sedang berbuka, seorang imam yang adil, dan do’a seorang yang terzholimi.” (HR Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban).

6. Memberikan Makan Kepada Orang yang Berbuka

Sunnah terakhir yang dianjurkan Rasulullah untuk kita lakukan adalah dengan memberikan makan kepada orang yang berbuka. Memberikan makan kepada orang yang berbuka sangat besar pahalanya dan keberkahannya. Tak heran, di bulan puasa banyak orang yang berbondong-bondong memberikan takjil gratis kepada orang yang membutuhkan.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya: “Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga.” (HR. Tirmidzi)

DWI LUCY SUSETIOWATI

Pilihan Editor: Makan Melon Saat Buka Puasa, Simak 6 Manfaatnya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.