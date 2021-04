Kisah Penggali Kubur di India, Tetap Puasa Meski Lelah

TEMPO.CO, Jakarta - Sayyed Munir, seorang penggali kubur di Kota Mumbai, India, sudah tidak lagi menggunakan APD saat menggali kubur bagi pasien-pasien Covid-19, yang wafat.

“Saya sudah tidak takut lagi dengan Covid-19. Saya bekerja dengan keberanian. Ini semua tentang keberanian, bukan soal ketakutan,” kata Munir, 52 tahun, yang sudah bekerja sebagai penggali kubur selama 25 tahun.

'We have been out of the house since 2 a.m. There is no oxygen anywhere in Delhi. Finally we reached here. I kept telling them Mummy is serious...' Shruti Saha said, weeping.

