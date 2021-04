PlayStation Gelar Diskon Ramadan



TEMPO.CO, Jakarta - PlayStation menggelar Ramadan Deals 2021 untuk pembeli Indonesia mulai hari ini, Rabu, 28 April 2021. Program diskon mencakup hardware, aksesoris, dan game.

Keterangan tertulis yang Tempo terima dari Sony Interactive Entertainment Singapore Private Limited (SIES) menyampaikan beberapa hal baru dalam diskon Ramadan kali ini. Salah satunya, potongan harga untuk pembelian game berbentuk fisik alias blueray disc. Sebelumnya, diskon game hanya berlaku untuk pembelian online atau game digital via PlayStation Store.

Potongan harga itu berlaku bagi sejumlah judul yang menjadi incaran banyak gamer. Misalnya Ghost of Tsushima dan The Last of Us Part II. Kedua game keluaran 2020 tersebut meraih banyak penghargaan internasional dan sedang dibuat filmnya.

PlayStation Ghost of Tsushima. Foto: PlayStation

Harga normal game-game tersebut sekitar Rp 800 ribu. Berikut daftar harga diskon game fisik di toko resmi PlayStation di Indonesia:

- Ghost of Tsushima: Rp 579 ribu- Crash Bandicoot 4: Rp 579 ribu- The Last of Us Part II: Rp 439 ribu- Final Fantasy VII Remake: Rp 439 ribu- Ratchet & Clank: Rp 209 ribu- dan lainnya

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pembelian game di PlayStation Store juga mendapat potongan harga hingga 80 persen. Di antara judul populer adalah Persona 5 Strikers, Little Nightmares II, dan Grand Theft Auto V.

Di luar game, ada juga diskon hardware, yaitu PlayStation VR seharga Rp 4,089 juta (dari sekitar Rp 4,9 juta) dan stik atau controller Dualshock 4 senilai Rp 599 ribu (dari sekitar Rp 1 juta).

Program diskon Ramadan ini akan berlangsung sampai Rabu, 12 Mei 2021 atau sehari sebelum Idul Fitri.

Baca juga:Sony Akan Kembangkan Game PlayStation Jadi Game Mobile