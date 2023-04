Arus Balik Lebaran, Pemudik Memilih Jalur Alternatif karena Lebih Lengang

TEMPO.CO, Cirebon- Sejumlah pemudik memilih untuk melewati jalur alternatif. Puncak arus balik di jalur tol diprediksi terjadi hari ini, Selasa, 25 April 2023 dan esok, Rabu, 26 April 2023.

Berdasarkan pantauan di ruas pantura kota Cirebon, Selasa, 25 April 2023, pemudik yang seharusnya melewati jembatan layang Pegambiran memillih untuk berbelok ke kanan dan masuk ke ruas Jalan Diponegoro, Kota Cirebon. Rambu-rambu sudah dipasang dan petugas kepolisian pun memberikan pengumuman dengan menunjukkan arah bagi pemudik yang ingin lanjut ke pantura utama atau berbelok menuju jalur alternatif melalui kota Cirebon-Kapetakan-Karangampel-Jatibarang dan kembali masuk ke pantura utama.

Zulkarnaen, pemudik asal Brebes, mengatakan sudah hafal jalur alternatif. “Lebih lengang. Kalau pantura utama pasti padat,’ tuturnya. Apalagi belum terlalu sore, sehingga Zulkarnaen yang mudik bersama istrinya memilih untuk melewati pantura tengah yang merupakan jalur alternatif mudik.

“Tapi kalau malam saya enggak berani, karena gelap,” tuturnya.

Ditemui terpisah, Kasatlantas Polres Cirebon Kota, AKP Triyono, menjelaskan pemudik memang diberikan pilihan untuk menggunakan jalur pantura utama atau alternatif. “Rambu-rambu juga sudah kami lengkapi,” tuturnya.

Sedangkan dari jalur tol Cipali dilaporkan pengelola tol memprediksi puncak arus balik lebaran 2023 terjadi pada H+3 dan H+4 lebaran atau pada 25 dan 26 April 2023. “Dengan prediksi volume lalu lintas yang melewati tol Cipali pada 25 April 2023 sebanyak 118 ribu kendaraan,” tutur Sri Mulyo, Kepala Divisi Operasi Astra tol Cipali, Selasa, 25 April 2023.

Sedangkan untuk arus lalu lintas di tol Cipali pada Senin, 25 April 2023 tercatat sebanyak 116 ribu kendaraan melintas di tol Cipali. Angka ini turun satu persen dibandingkan prediksi arus balik dengan total 117 ribu kendaraan.

“Saat ini sistem one way masih diberlakukan oleh Korlantas Mabes Polri,” tutur Mulyo. Penerapan one way yang sudah dilakukan sejak 24 April 2023 pukul 14.45 WIB akan dilakukan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan arahan Korlantas Polri.

