Arus Balik Lebaran 2023 Diprediksi dalam Dua Gelombang, Ini Waktunya

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi menyarankan para pemudik untuk kembali ke tempat kerja usai lebaran pada 26-28 April 2023. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menhub Budi usai melakukan analisa terhadap arus mudik sebelum lebaran yang bertujuan untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas. Sebab, prediksi puncak arus balik Lebaran 2023 akan terjadi pada 24-25 April 2023. Akibatnya, para pemudik lebih baik melakukan perjalanan balik dari kampung halaman sebelum atau sesudah tanggal tersebut.

Selain itu, akan ada puncak arus balik Lebaran 2023 yang kedua pada 30 April dan 1 Mei 2023."Pada 30 April dan 1 Mei 2023 diprediksi akan ada puncak arus balik kedua," ucap Menteri Perhubungan, Budi Karya pada Sabtu, 22 April 2023, sebagaimana dikutip dari Tempo.co.

Kementerian Perhubungan masih terus menyosialisasikan perihal anjuran perjalanan balik ini untuk dapat mengurai kepadatan lalu lintas saat puncak arus mudik. Selain itu, juga menghindari arus lalu lintas tidak stagnan dan arus balik lebih merata. Imbauan ini ditujukan untuk para pemudik yang menggunakan jalur tol menuju wilayah barat, yaitu Jakarta dan sekitarnya.

Menhub Budi pun menambahkan bahwa hasil sosialisasi puncak arus balik mudik Lebaran 2023 dilihat dari hasil evaluasi arus mudik lebaran 2023. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan kepadatan lalu lintas terjadi pada H-3 lebaran, yaitu pada 19 April 2023 dengan jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah Jawa Tengah mencapai 71.000. Akibatnya, Menhub Budi pun mendukung pemberlakuan sistem satu arah atau one way tanpa jeda ketika sudah memasuki tanggal prediksi arus balik Lebaran 2023.

"Setuju kalau one way harus tetap dilakukan terus menerus. Namun, perlu diperhatikan bahwa peralihan one way membutuhkan waktu dan tenaga yang memadai dan tepat," tutur Menhub Budi.

Menhub menyatakan bahwa rekayasa lalu lintas lewat mekanisme one way ini masih menjadi cara paling efektif untuk mengurai kemacetan. Kendati demikian, mekanisme penerapan satu arah ini akan sepenuhnya berada dalam tanggung jawab Korlantas Polri.

Berdasarkan antaranews, di sisi lain, jalur udara juga memprediksi arus balik sedemikian rupa. PT Garuda Indonesia (Persero) memprediksi puncak arus balik angkutan mudik Lebaran 2023 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten akan terjadi pada 24-25 April 2023.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menjelaskan bahwa pada puncak arus balik periode libur Lebaran 2023 akan terjadi peningkatan pergerakan penumpang pesawat. Arus balik libur Lebaran 2023 jalur udara juga memprediksi dua kali, yaitu pada 25 April 2023 dan 30 April 2023, baik untuk rute domestik dan internasional melalui Bandara Soetta. Sebab, libur Lebaran 2023 berdekatan dengan tanggal liburan lainnya.

Dengan kondisi tersebut, Garuda Group sedang mengajukan sekitar 50 permohonan penambahan penerbangan (extra flight) atas tingginya minat masyarakat bepergian menggunakan transportasi udara, khususnya ketika momen libur Lebaran.

Sebelumnya, pada periode puncak arus mudik Lebaran 2023, jumlah pergerakan penumpang yang menggunakan maskapai Garuda Indonesia itu mencapai sekitar 63 ribu orang penumpang. Tentunya, angka ini juga tidak jauh berbeda dengan jumlah penumpang ketika puncak arus balik Lebaran 2023 tiba.

