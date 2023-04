Ada Raudah di Masjid Nabawi, Begini Kisah dan Keistimewaannya

TEMPO.CO, Jakarta - Masjid Nabawi merupakan salah satu masjid penting bagi umat Islam setelah Masjidil Haram di Mekah. Lalu apa saja keistimewaan Masjid Nabawi ini?

Salah satu tempat ibadah yang paling disucikan umat Muslim dunia adalah Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Nabawi merupakan salah satu masjid yang didirikan oleh Nabi Muhammad.

Dikutip dari islam.nu.or.id, ketika Rasulullah mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, setibanya di Madinah Rasulullah saw segera membangun berbagai pilar penting suatu negara. Pilar-pilar itu direalisasikan dalam tiga hal, yaitu membangun masjid, mengikat tali persaudaraan di antara kaum Muhajirin dan Anshar, dan menetapkan undang-undang dasar (dustûr) yang mengatur sistem kehidupan kaum muslimin dalam hubungannya kalangan non muslim, khususnya kaum Yahudi. Pembangunan Masjid Nabawi sebagai pilar pertama hijrah Nabi saw menjadi strategi jitu dalam pengembangan Islam di Madinah.

Al-Masjid Al-Nabawi, nama Arab masjid ini adalah tempat ibadah kedua yang dibangun di Madinah. Masjid pertama adalah Quba, kata Safiurrahman Al-Mubakarakfuri dalam buku tentang biografi Nabi Muhammad, "The Sealed Nectar".

Pada mulanya, Masjid Nabawi berukuran 50x50 meter dan tinggi atapnya sekitar 3,5 meter. Masjid ini pada awalnya dibangun di samping rumah Nabi Muhammad pada 632 Masehi atau sekitar 1391 tahun lalu, dan telah melalui berbagai perencanaan dan perluasan selama lebih dari 1.400 tahun. Renovasi pertama dilakukan oleh Umar bin Khattab, yang kedua oleh Utsman bin Affan, lalu setelahnya dilakukan oleh para raja-raja Arab.

Masjid ini pertama kali dipasangi listrik pada 1909 bersamaan dengan pemasangan lampu di Semenanjung Arab, menurut Sultan Ghalib Al Quaiti, dalam bukunya, "Kota-Kota Suci, Perjalanan Ibadah dan Dunia Islam".

Masjid Nabawi juga merupakan bagian dari ibadah haji dan umrah, serta tujuan bagi umat yang ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad dan para sahabat.

Keistimewaan Masjid Nabawi

Mengutip dari smpi.alhasanah.sch.id, salah satu keistimewaan Masjid Nabawi ialah mendapatkan pahala 1.000 kali lipat dibandingkan dengan di masjid lain kecuali di Masjidil Haram di Mekah. Sementaranya itu, bila salat di Masjidil Haram, pahala yang didapat lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Keutamaan tersebut akan didapatkan oleh orang yang shalat di dua masjid suci tersebut secara mutlak meliputi shalat fardu dan salat sunnah.

Mengutip buku Keajaiban Masjid Nabawi oleh M. Irawan, keistimewaan Masjid Nabawi yang kedua adalah akan dibebaskan dari siksa neraka asalkan seorang Muslim mengerjakan shalat sebanyak 40 kali tanpa luput sedikitpun. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah saw dalam hadist riwayat Jabir berikut ini:

"Satu kali salat di masjidku ini (Masjid Nabawi), lebih besar pahalanya dari seribu kali shalat di masjid yang lain, kecuali di Masjidil Haram. Dan satu kali shalat di Masjidil Haram, lebih utama dari seratus ribu kali shalat di masjid lainnya." (HR. Ahmad, dengan sanad yang sah).

Di dalam Masjid Nabawi terdapat pula Raudah, yaitu tempat yang letaknya antara mimbar dan rumah Nabi (sekarang makam). Keutamaan Raudah disebutkan sendiri oleh Nabi, “di antara rumah dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga, dan mimbarku berada di atas telaganya” (HR. Bukhari).

