Tren Muslim di India Memiliki Keluarga Kecil Meningkat

TEMPO.CO, Jakarta - Penduduk Muslim di India berjumlah 14,2% dari 1,2 miliar penduduk, menurut sensus 10 tahun sekali pada 2011. Mayoritas umat Hindu menyumbang 79,8%.

Sensus 2021 telah ditunda tetapi PBB memperkirakan populasi India akan menyentuh 1,42 miliar bulan ini. Populasi Muslim negara itu adalah yang terbesar ketiga di dunia setelah Indonesia dan Pakistan

Tren keluarga Muslim yang lebih kecil telah terlihat dalam 15 tahun terakhir, dengan Survei Kesehatan Keluarga Nasional menunjukkan penurunan tingkat kesuburan Muslim – jumlah rata-rata anak yang dimiliki seorang wanita – menjadi 2,4 pada 2019-21 dari 2,6 pada 2015- 16 dan 3,4 pada 2005-06.

Meskipun angka kesuburan 2,4 masih lebih tinggi dari semua komunitas lain, penurunannya juga paling cepat, hampir separuh dari 4,4 pada 1992-93.

Dengan India bersiap untuk menyusul China dan menjadi negara terpadat di dunia bulan ini, penyusutan keluarga Muslim menggarisbawahi keberhasilan program pengendalian populasi yang telah berlangsung puluhan tahun dan menandakan stabilitas demografis, kata para ahli.

Enam pria dan wanita Muslim serta tujuh tokoh masyarakat, ahli kependudukan dan cendekiawan Islam, yang diwawancarai Reuters, sepakat bahwa ada peningkatan kesadaran di kalangan Muslim India tentang pengendalian kelahiran dan keluarga berencana.

Dalam komunitas yang sebagian besar konservatif, beberapa imam atau imam Muslim telah memainkan peran besar dalam membawa perubahan.

“Ada kesalahpahaman di kalangan umat Islam bahwa Islam tidak mengizinkan penggunaan tindakan pengendalian kelahiran,” kata Maulana Khalid Rasheed, imam Lucknow Eidgah di Uttar Pradesh, negara bagian terpadat di India.

"Tapi syariat berbicara tentang keluarga berencana," katanya mengacu pada hukum Islam. “Adalah tanggung jawab kami untuk menghapus kesalahpahaman ini. Kami telah melakukan program kesadaran, mengajukan permohonan, berpidato tentang apa yang dikatakan syariah tentang masalah tersebut.”

Para ahli mengatakan masih banyak yang harus dilakukan untuk menargetkan Muslim yang kurang berpendidikan dan miskin yang tinggal di luar kota.

Petugas kesehatan pemerintah di bagian timur negara bagian Bihar mengatakan mereka secara teratur bertemu dengan para pemimpin masjid setempat dan meminta mereka untuk menyarankan KB kepada laki-laki setelah shalat Jumat tetapi hasilnya tidak menggembirakan.

"Islam menganjurkan keluarga yang sehat dan orang-orang yang memutuskan berapa banyak anak yang ingin mereka miliki," kata Ahmed Daikundh, penjaga masjid Al Azar di Kishanganj, sebuah distrik pedesaan miskin di Bihar.

Meski tingkat kelahiran tinggi di daerah tersebut, Daikundh mengatakan generasinya memiliki lebih sedikit anak dibandingkan generasi sebelumnya.

"Kami adalah tujuh bersaudara dan empat saudara perempuan dan masing-masing dari kami memiliki empat atau lima anak," katanya.

Shahid Parvez, pengekspor kerajinan tangan di kota Moradabad di Uttar Pradesh dan seorang Muslim yang relatif kaya, mengatakan dia adalah salah satu dari enam bersaudara. Pria berusia 65 tahun itu mengatakan dia memiliki keluarga kecil terdiri atas dua putra dan satu putri, yang semuanya sudah kuliah.

Putrinya Muneeza Shahid, seorang guru di Delhi dan menikah baru-baru ini, tidak berencana untuk segera memiliki anak tetapi keuangan bukanlah alasan untuk itu, katanya.

“Kami juga ingin menjalani hidup untuk diri kami sendiri,” katanya.

Keluarga Kecil

Seoprang pengusaha Muslim, Syed Mohammed Talha, mengatakan, dia bangga putrinya yang berusia tujuh tahun bersekolah di sekolah Montessori yang bergengsi di wilayah ibu kota India.

Sekolah itu mahal, dengan biaya tahunan sebesar 255.000 rupee (Rp48 juta), tetapi ia mengaku senang mampu membayarnya.

"Jika saya memiliki anak kedua, saya tidak mampu menyekolahkan mereka berdua ke sekolah ini," kata Talha, 42 tahun, yang tinggal di Noida, kota satelit yang bersebelahan dengan New Delhi.

“Punya satu anak saja membuat kami bisa fokus padanya, memberinya pendidikan yang baik, banyak fasilitas, banyak manfaatnya.”

Kegembiraan Talha memiliki keluarga kecil menggarisbawahi tren yang berkembang di kalangan minoritas Muslim India, yang telah lama dikenal sebagai keluarga besar dengan tingkat pertumbuhan populasi tertinggi di seluruh komunitas agama India.

Sikap juga berubah di kalangan Muslim yang lebih miskin, terutama generasi muda, kata Poonam Muttreja, direktur eksekutif organisasi sukarela Yayasan Kependudukan India.

"Kaum muda terekspos ke media digital dan mereka tahu bagaimana hidup lebih baik," katanya.

Para ahli mengatakan sistem kesehatan masyarakat sekarang tidak mampu memenuhi permintaan layanan KB dari orang-orang yang sadar akan kegunaannya.

Data pemerintah dari 2019-21 menunjukkan 11,8% populasi Muslim memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk membantu atau membatasi anak-anak. Data juga menunjukkan bahwa tingkat kesuburan Muslim sebesar 2,4 dengan cepat menurun menuju 1,94 seperti pada masyarakat Hindu.

S.Y. Quraishi, penulis buku berjudul "The Population Myth – Islam, Family Planning and Politics in India", mengatakan penurunan kesuburan di kalangan umat Islam melawan kritik yang sering dilontarkan politisi nasionalis Hindu dan klaim mereka tentang melonjaknya populasi Muslim.

"Propaganda bahwa jumlah umat Islam menyalip umat Hindu tidak masuk akal," kata mantan birokrat top itu.

"Muslim mengadopsi keluarga berencana jauh lebih cepat daripada Hindu dan jika Anda memenuhi kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, mereka akan melakukannya dengan lebih baik."

REUTERS

