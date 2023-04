Berbagi Kebaikan Lewat Bajaj Keliling di Bulan Ramadan

TEMPO.CO, Jakarta - Bulan Ramadan merupakan bulan yang dinanti masyarakat untuk menebar kehangatan dan kebahagiaan terhadap sesama. Kebahagiaan yang dirasakan selama bulan Ramadan tak melulu datang dari hal besar, namun bisa juga datang dari momen sederhana layaknya berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Dengan misi menciptakan momen spesial yang #SeruMaksimal, SilverQueen hadirkan program unik #SeruMaksimal on The Road. Dalam kegiatan ini, masyarakat dapat menikmati cokelat SilverQueen di mana saja untuk menambah keseruan hari ataupun untuk berbuka puasa sekaligus berdonasi melalui setiap pembelian yang dilakukan.

“Dengan adanya #SeruMaksimal on The Road, SilverQueen mengajak masyarakat untuk terus menyebarkan kebaikan dan kebahagiaan dengan sesama. Kita bisa mulai dari langkah kecil dan sederhana yang memiliki arti besar bagi mereka yang membutuhkan seperti berdonasi. Tak harus selalu berupa materi, kita bisa berbagi hal yang tak sering dapat mereka nikmati. Seperti halnya menikmati sebatang cokelat SilverQueen yang mungkin bagi kita sederhana dan biasa, namun bagi mereka itu bermakna,” kata Mikhaela Bunawan, Brand Manager SilverQueen dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada akhir Maret 2023.

Kampanye #SeruMaksimal on The Road, SilverQueen turut mengerahkan kendaraan khas Jakarta, Bajaj, yang akan berkeliling di area Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, dan Depok. Ikon khas ibu kota Jakarta sejak tahun 1970-an yaitu bajaj, dipilih sebagai kendaraan yang beroperasional selama program ini berlangsung. Alasannya, tampilan bajaj sudah dikenal secara luas dari berbagai generasi. Melalui inisiatif ini, Mikhaela pun ingin agar produk cokelatnya lebih dekat dengan masyarakat dengan ajakan serta aksi nyata dalam berbagi kebaikan. Masyarakat yang tinggal di luar daerah ibu kota juga dapat berpartisipasi dalam kampanye ini dengan membeli bundel Ramadan SilverQueen melalui kanal e-commerce Delfi Official Store. Informasi menarik seputar kampanye #SeruMaksimal on The Road kini bisa diakses melalui akun Instagram SilverQueen @silverqueenid dan akun TikTok SilverQueen @silverqueen.id.

Melalui kampanye #SeruMaksimal, masyarakat diajak untuk tebar kebahagiaan di setiap momen berharga masyarakat, termasuk Ramadan. Mikhaela mengatakan dalam kegiatan ini, masyarakat bisa berdonasi dengan cara baru; sederhana, aksesibel, dan seru. "Dengan melakukan pembelian bundel Ramadan SilverQueen, pembeli secara otomatis sudah berdonasi cokelat SilverQueen untuk anak-anak yang membutuhkan. Terlihat sederhana, namun dengan ini kita sudah berdampak besar bagi mereka. Melalui hasil donasi ini, kita bisa menorehkan senyum di wajah mereka dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri nanti. Small moments, but a big win for all,” kata Mikhaela.

Pada akhir periode kampanye ini, setiap cokelat yang terkumpul dari pembelian yang dilakukan akan disalurkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam program ini, SilverQueen bekerja sama dengan Sajiwa Foundation yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bagian dari SDGS Indonesia yang berfokus dalam pemenuhan hak dasar manusia dengan 4 fokus utama yaitu memfasilitasi kebutuhan pangan, kesehatan, edukasi, dan mendukung pemberdayaan masyarakat.

Selain berdonasi cokelat bagi anak-anak yang membutuhkan, akan ada aktivitas seru lainnya seperti berbuka puasa bersama serta workshop menarik yang bermanfaat, yakni food creation workshop dengan menggunakan bahan dasar dari SilverQueen dan kelas entrepreneurship skill development untuk memberikan bekal pengetahuan bagi mereka untuk menciptakan usaha di masa depan.

Spesial selama bulan Ramadan, kampanye ini berlangsung mulai tanggal 25 Maret hingga 20 April 2023 dari pukul 11.00 siang hingga pukul 19.00 malam.

Pilihan Editor: Permintaan Air Zam-zam Saat Ramadan Meningkat, Berikut Khasiat yang Dipercaya Umat