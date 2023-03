Manfaat Puasa untuk Kesehatan Pencernaan

TEMPO.CO, Jakarta - Berpuasa saat bulan Ramadan selain untuk menjalankan agama juga memiliki manfaat kesehatan, salah satunya untuk pencernaan. Mengutip publikasi Ramadan Fasting and its Health Benefits: What’s New?, puasa membantu mengurangi risiko masalah pencernaan seperti gastritis, GERD, dan ulkus lambung.

Manfaat puasa

Menurut artikel yang diterbitkan dalam jurnal Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, penurunan risiko masalah kesehatan pencernaan, karena manfaat puasa membantu memperkecil produksi asam lambung yang merupakan faktor buruk untuk kondisi-kondisi tersebut.

Berpuasa juga membantu meningkatkan kesehatan saluran pencernaan dengan memperbaiki peristaltik usus. Peristaltik adalah gerak otot yang mendorong makanan melalui sistem pencernaan. Peristaltik yang terganggu bisa mengakibatkan sembelit atau diare. Puasa membantu mengurangi risiko gangguan peristaltik, karena memungkinkan saluran pencernaan untuk beristirahat dan memulihkan diri.

Puasa juga mengurangi peradangan saluran pencernaan. Peradangan bisa menyebabkan berbagai masalah pencernaan antara lain diare atau sakit perut Tapi, penting diingat manfaat kesehatan itu jika dilakukan secara benar.

Puasa yang tidak seimbang atau dengan masalah riwayat medis tertentu bisa kehilangan manfaatnya. Sebaiknya, berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan kesanggupan berpuasa jika memang sebelumnya ada masalah kesehatan. Tak perlu memaksakan diri untuk berpuasa.

Puasa juga meningkatkan sensitivitas insulin, mengendalikan tekanan darah dan berat badan. Merujuk All Things Health, berpuasa juga membakar cadangan lemak sekaligus melepas racun yang tersimpan dalam tubuh.

