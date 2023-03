Lebaran, Bioskop CGV Citra Maja Raya Dibuka dengan Kapasitas 618 Penonton



TEMPO.CO, Lebak - PT Ciputra Residence dan PT Graha Layar Prima akan membuka bioskop CGV di Citra Maja Raya, Kabupaten Lebak pada Lebaran 2023. "Mulai dibuka sebelum lebaran, jadi ketika Lebaran bioskop sudah bisa dinikmati," ujar Managing Director PT Ciputra Residence Budiarsa Sastrawinata di Citra Maja Raya, Selasa 21 Maret 2023.

Budiarsa mengatakan CGV ini merupakan salah satu fasilitas rekreasi dan hiburan yang disiapkan pengembang perumahan itu bagi warga perumahan dan masyarakat sekitar. "Untuk masyarakat yang membutuhkan tempat rekreasi seperti CGV," kata dia.

Ia mengatakan kehadiran CGV memberikan pengalaman yang baik di proyek di tempat lain. Salah satunya di Citra Raya Tangerang yang kini jadi tempat favorit Ecoplaza Citra Raya dan Ciputra Mal Citra Raya.

Development and Construction Division Head CGV, Chris You mengatakan CGV Citra Maja Raya merupakan bioskop CGV ke 72 yang dibangun PT Graha Layar Prima." Pada tahap awal ini, CGV menyediakan 4 studio dengan kapasitas 618 penonton," kata Chris You.

Chris berharap, fasilitas hiburan ini bisa menemani warga Citra Maja Raya dan sekitarnya dalam merayakan libur Lebaran. "Disini kami menyasar keluarga, anak-anak muda, keluarga muda," kata dia.

Ia mengatakan tipe studio bioskop yang dibangun di Citra Maja Raya ini adalah reguler. "Namun, tidak menutup kemungkinan untuk menambah fasilitas lain di CGV Citra Maja Raya nantinya," ucapnya.

Menurut dia semua CGV mengusung konsepnya cultureflex. Hal ini untuk memfasilitasi semua komunitas yang mau bikin acara, rental studio, hingga family gathering. "Nantinya kapasitas dan studio akan kami kembangkan sesuai kebutuhan," ucapnya.

CGV merupakan salah satu fasilitas rekreasi dan hiburan yang dibangun Ciputra Group di kawasan Citra Maja Raya. Selain CGV, pengembang membangun EcoPlaza, mal pertama di kawasan perumahan tersebut.

Pilihan Editor: Bangun EcoPlaza Citra Maja Raya, Ciputra Group Siapkan Investasi Rp 50 Miliar-Rp 100 Miliar

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.