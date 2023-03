Sandiaga Uno Dorong Pelaku UMKM Gunakan Kemasan Ramah Lingkungan di Bulan Ramadan



TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki bulan Ramadan permintaan terhadap menu makanan manis biasanya bakal meningkat. Hal ini menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, harus bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk bisa meningkatkan omzet penjualan dan kualitas produk.

"Kalau strategi hanya itu lagi-itu lagi, enggak akan mungkin meningkatkan omzet. Harus memikirkan sesuatu yang out of the box, kreatif dan memberikan nuansa baru. Tiap pertimbuhan omzet mendorong pertumbuhan ekonomi," tutur Sandiaga saat meresmikan Ruang Belajar GoSend untuk para penggiat UMKM yang tergabung di Komunitas Best Seller GoSend, Rabu, 15 Maret 2023.

Lantas Sandiaga menyarankan agar para pelaku UMKM bisa berstrategi untuk dapat menjual produk makanan manis yang sehat. Kalau manis dan sehat masih belum cukup, menurutnya kenapa tidak kalau para pedagang mulai memasukkan nilai tambah dalam produk jualannya dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan. "Ekosistem kayak gini kalau kita tawarkan di bulan Ramadan pasti menarik," tutur Sandiaga.

Selain bisa meningkatkan kualitas produk karena menjual makanan sehat terutama setelah melewati pandemi, menggunakan kemasan ramah lingkungan juga menurutnya dapat mendorong gerakan ekonomi hijau yang saat ini makin gencar dilakukan.