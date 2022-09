Berbagai Peristiwa Penting Bulan Rabiul Awal, Kelahiran dan Wafat Rasulullah Muhammad SAW



TEMPO.CO, Jakarta - Tidak seperti bulan Ramadan atau Dzulhijjah, tidak ada anjuran khusus untuk berpuasa, berdoa, atau melakukan ibadah tertentu selama Rabiul Awal. Namun, peristiwa yang terjadi saat bulan Rabiul Awal menandainya sebagai peristiwa penting di masa Rasulullah.

Rabiul Awal dalam laman muslimhands, termasuk bulan ketiga dalam kalender Islam, setelah Muharram dan Safar. Bulan ini memiliki arti harfiah dari Rabi’-ul-Awwal, yaitu ‘musim semi pertama’, tetapi ini tidak selalu relevan, karena kalender Islam mengikuti peredaran bulan, bukan matahari. Rabiul Awal sebagai salah satu bulan terpenting dalam sejarah Islam, karena umat manusia diberkati dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Peristiwa Penting di Bulan Rabiul Awal

Rasulullah lahir di Mekah pada hari Senin di Rabiul Awal, meskipun beberapa riwayat berbeda pada tanggal pastinya. Banyak riwayat menyatakan tanggal 12, tetapi yang lain menyebutkan tanggal yang berbeda, antara tanggal 8 dan 17.

Kelahirannya sudah dinantikan sejak masa Nabi Isa AS telah menyebutkannya kepada umatnya lima abad sebelumnya dalam Surat As-Saff Ayat 6 (61:6). Bahkan, Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS juga berdoa untuk kelahiran Rasulullah saat mereka membangun, ini tercatat pada Surat Al-Baqarah Ayat 129.

Melansir dari islamicity, bersama sahabatnya, Abu Bakar, Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Yatsrib selama Rabiul Awal. Peristiwa ini dikenal sebagai Hijrah, dan menentukan penanggalan Islam. Nama Yathrib kemudian diubah menjadi Madinah.

Berdasarkan Riwayat Muslim, Nabi pernah mengatakan, "Saya telah diperintahkan untuk berhijrah ke tempat tinggal yang akan mengalahkan tempat tinggal lainnya. Orang daerah ini menyebutnya Yathrib sebagai daerah terkutuk, padahal sebenarnya daerah itu beradab (al-Madinah).

Peristiwa ini kemudian menandakan munculnya adab masyarakat (berpendidikan) dan menyatukan suku-suku Yathrib diantara mereka sendiri dan dengan para muhajirin. Rabiul Awal menjadi bulan berdirinya jama'ah dan jami atau masjid pertama.

Menariknya, salat Jumat pertama juga dilakukan di Rabiul Awal. Karena orang-orang Salim meminta Rasulullah untuk tinggal lebih lama, akhirnya Nabi memutuskan tinggal beberapa hari dan melakukan Jumat pertama dengan sekitar 100 orang antara yang hadir.

Muhammad SAW tinggal di Madinah selama sepuluh tahun, dia meninggalkan dunia ini pada usia 63 tahun. Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun kesebelas Islam. Ia telah sakit selama beberapa hari, dan keluarga serta teman-temannya terdekatnya mengetahui bahwa akan segera tiba waktunya Rasulullah untuk kembali kepada Allah SWT.

BALQIS PRIMASARI

Baca: Mengenal 12 Bulan Kalender Hijriyah dan Masing-masing Keistimewaannya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.