Di Sisa Hari Terakhir Libur, Kendaraan Menuju Puncak Menurun



TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polres Bogor Ajun Komisaris Besar Iman Imanuddin mengatakan jumlah kendaraan menuju kawasan Puncak di sisa hari libur lebaran mengalami penurunan. Meski demikian, pihaknya tetap memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah untuk mengantisipasi adanya kepadatan di jalur.

"Dibanding hari kemarin yang tercatat ada 28 ribu kendaraan yang masuk ke kawasan Puncak, untuk hari ini tercatat 18 ribuan kendaraan masuk. Itu artinya ada penurunan kendaraan. Tapi, besok sampai Ahad kami tetap berlakukan one way antisipasi kendaraan kembali padat," kata Iman dalam keterangan pers di Pos TMC Simpang Gadog, Ciawi. Jumat, 6 Mei 2022.

Iman mengatakan pemberlakuan one way di jalur Puncak tetap berlaku esok hingga lusa dengan dua waktu yang berbeda untuk kedua arah. Pertama, untuk pagi mulai pukul 7.00 hingga siang akan diberlakukan one way dari Jakarta menuju Puncak atau arah naik. Kedua, setelah pengurasan kendaraan dari bawah maka diberlakukan satu arah ke bawah atau dari Puncak mengarah ke Jakarta.

Dengan rekayasa dan pengaturan yang akan diberlakukan, Iman mengimbau warga dapat mengakses informasi terkini yang disampaikan oleh Polres Bogor melalui Satlantas-nya. Selain itu, Iman mengimbau agar warga yang hendak bepergian menuju puncak mempersiapkan diri dan kendaraan secara prima. Sebab, Polres Bogor mencatat ada tiga kejadian lakalantas selama libur lebaran ini.

"Kendaraan yang masuk, mayoritas adalah kendaraan wisatawan. Kami menghimbau, warga mempersiapkan kendaraan dan badan fit. Sebab, dari investigasi yang dilakukan laka lantas yang terjadi itu disebabkan karena mobil kurang sehat dan pengemudi yang kelelahan," kata Iman.

M.A MURTADHO

Baca juga: Siasat DLH Bogor Angkut Sampah di Puncak Saat Rekayasa Lalu Lintas