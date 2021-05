Harvest Gandeng BCL Bikin Hampers Lebaran, Harga Rp 3,5 Juta Langsung Ludes



TEMPO.CO, Jakarta - Harvest menggandeng Bunga Citra Lestari atau BCL menghadirkan hampers lebaran. Kolaborasi bingkisan Hari Raya Idul Fitri bertajuk Baked with Love ini memuat berbagai produk dari Harvest dan BCL, serta kue favorit Bunga di hari lebaran.

Chief Commercial Officer The Harvest, Paulina Purnomowati mengatakan ada tiga jenis hampers lebaran Harvest x BCL, yakni Bless Hamper, Ramadan Love Box, dan Ramadan Opera Cake. "Bless Hamper by BCL berisi berbagai cookies best-seller The Harvest, pashmina dari Rumah BCL, dan dua cookies favorit dari resep Bunga, yakni nastar kurma dan almond cookies," kata Paulina dalam jumpa daring pada Kamis, 6 Mei 2021.

Menurut dia, kue nastar kurma dan almond cookies hanya ada dalam hampers lebaran dan tidak dijual terpisah. "Karena resepnya dari pikiran dan hatinya BCL," ucap Paulina.

Hampers lebaran Harvest x BCL. Dok. Harvest

BCL mengatakan ambil bagian dalam setiap detail hampers lebaran The Harvest x BCL. "Aku mencoba semua kue yang ada, sehingga hampers lebaran ini adalah personal taste-nya aku," kata Bunga. Dia juga berkontribusi dalam pemilihan warna, desain, sampai tulisan yang tertera pada kartu ucapan.

Bunga memilih kue nastar kurma dan almond cookies sebagai kue pilihan karena saat lebaran, dua jenis kue itu selalu ada di rumahnya. "Kue nastar selalu ada (saat Hari Raya Idul Fitri) dan itu top of mind," ucapnya.

Bunga Citra Lestari membuat kreasi berbeda dalam kue nastar itu. Jika kue nastar biasanya berisi selai nanas, kali ini dia membuat nastar berisi daging buah kurma.

Hampers lebaran Harvest x BCL. Dok. Harvest

Paulina Purnomowati melanjutkan, setiap tahun The Harvest membuat sekitar 50 ribu hampers lebaran dengan rentang harga Rp 400 ribu sampai Rp 2,8 juta. "Itu belum Ramadan sudah berebut," katanya.

Adapun tiga jenis hampers lebaran Harvest x BCL ini dibanderol Rp 900 ribu sampai Rp 3,5 juta. "Baru dua hari peluncuran, hampers ini cuma mampir doang. Peminatnya luar biasa," katanya.

