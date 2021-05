Jelang Lebaran, Kementan Gelar Pasar Murah di Seluruh Indonesia



TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan menggencarkan gelar pangan murah lewat Pasar Mitra Tani untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2021.

Kepala Pusat Distrbusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan Risfaheri mengatakan Pasar Mitra Tani (PMT) di seluruh wilayah Indonesia melayani penjualan tidak hanya di outlet tapi juga menggelar pangan murah di beberapa titik lokasi yang mudah dijangkau masyarakat, serta menyediakan layanan pesan antar menggunakan berbagai aplikasi secara daring .

Bahkan PMT juga memberikan fasilitas belanja daring gratis ongkir di berbagai aplikasi seperti GrabMart, marketplace milik Pasar Mitra Tani Kementan PasTani, BukaLapak dan juga GoFood.

“Tren permintaan bahan pangan memang biasanya mengalami kenaikan jelang Idul Fitri, karena itu kita bantu masyarakat dengan memfasilitasi melalui pengiriman gratis ongkir untuk belanja melalui marketplace PasTani dan berkerja sama dengan GrabMart; sedangkan dengan belanja online dengan mitra Bukalapak dan GoGood masih on process untuk free ongkir," kata Risfaheri, dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Kamis, 6 Mei 2021.

Pasar Mitra Tani juga melakukan pemasaran daring yang lebih luas melalui aplikasi pesat WhatsApp dengan kerjasama via Digiretail dengan hanya mengetik perintah "#pmt/ttic" (tanpa tanda kutip) di nomor 081141508888. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan murah yang dijual oleh Pasar Mitra Tani dengan harga yang lebih murah dari harga di pasaran.

Beberapa bahan pokok yang dijual di Pasar Mitra tani seperti daging sapi beku khusus untuk sup seharga Rp75 per kg, daging semur Rp80 rb per kg, dan daging rendang Rp85 rb per kg. Sedangkan harga daging di pasaran menjelang hari raya di kisaran Rp120 ribu hingga Rp150 ribu per kg.