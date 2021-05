5 Ide Menu Sahur ala Drama Korea, Salad Hingga Kimbap



TEMPO.CO, Jakarta - Saat 10 hari terakhir puasa Ramadan Anda mungkin membutuhkan menu sahur yang enak tapi praktis. Tak perlu jauh mencari ide, karena Anda bisa mendapatkan inspirasi kulinernya dari drama Korea favorit Anda.

Makanan-makanan ini tak hanya enak, tapi juga membantu Anda melengkapi asupan energi yang dibutuhkan dengan komposisi nutrisi seimbang. Selain itu, ini yang paling memudahkan karena memasaknya pun tak terlalu sulit, Anda juga bisa menyiapkan bahan-bahan sebelumnya.

Berikut ini 5 ide menu untuk sahur atau berbuka puasa seperti dilansir dari siaran pers Viu, yang terinspirasi dari makanan yang muncul dalam drama Korea kesayangan Anda.

1. Salad

Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan serat selama berpuasa Anda bisa mendapatkannya dari sayuran. Selain itu, sayuran memiliki fullness factor tinggi alias cepat mengenyangkan.

Lihat saja Joo-eun yang diperankan Shin Min Ah dalam Oh My Venus yang rajin makan salad sesuai anjuran coach Young-ho yang diperankan So Ji sub, agar tubuhnya sehat dan berat badannya turun, tapi tidak lemas dan kelaparan meski sibuk beraktivitas.

Salad yang ia makan berisi berbagai sayuran termasuk kentang dan apel. Anda bisa menambahkan nasi merah untuk asupan karbohidrat yang kaya serat. Bayangkan saja yang menyiapkan makanan sahur Anda seganteng So Ji-sub.

2. Bubur ayam jahe Bubur bagi Bong Sun yang diperankan Park Bo Young dalam Oh My Ghostmenjadi comfort food yang bisa membangkitkan mood. Masakan ini juga termasuk berperan penting dalam hubungannya dengan Chef Sun-woo yang diperankan Jo Jung Suk. Anda bisa mencoba bubur ayam jahe dalam drama Korea “Oh My Ghost” dengan memasak bubur dari sisa nasi yang diberi kuah kaldu. Masukkan irisan ayam, irisan jahe, irisan daun selada, dan garam secukupnya. Aduk-aduk hingga matang. Bubur ayam cocok untuk sahur karena mudah mengenyangkan, dan—terutama buat yang masih mengantuk—tak perlu kerja keras untuk dikunyah. Bubur ayam ala Bong-sun mengandung jahe yang baik untuk pencernaan sekaligus memberikan efek menghangatkan perut. Tambahkan pelengkap seperti kerupuk dan taburan daun bawang. Tapi disajikan polos pun, bubur ayam jahe ini sudah enak! 3. Dumpling Dumpling atau bakpao cepat mengenyangkan karena isi yang beragam—dari sayuran sampai bermacam protein hewani. Contohnya bakpao berisi udang rebus yang dibuat oleh Chef Seo Poong yang diperankan Lee Jun Ho dalam Wok of Love. Dalam “Wok of Love,” bakpao yang dibuat Seo Poong berkulit tipis, nyaris transparan, sehingga saat disantap, kita langsung mencicipi cita rasa isi dari bakpao, tanpa harus bersaing rasa dengan kulitnya. Menurut Seo Poong, ketebalan kulit bakpao menunjukkan keterampilan pembuatnya. Makanan ini tepat untuk mengisi kebutuhan energi Anda agar tidak cepat lapar ketika berpuasa. Siapkan bakpao sebelum tidur malam, dan saat bangun sahur bakpao tinggal dikukus agar bisa disantap selagi hangat. 4. Kimbap Buat Anda yang tak bisa makan sahur tanpa nasi, bisa mencoba kimbap, nasi yang digulung dalam lembaran rumput laut kering. Anda bisa mengisi gulungan nasi itu dengan beragam lauk, antara lain suwiran ayam dengan potongan timun dan tomat, atau telur dadar. Rumput laut kering itu sendiri sudah memberikan rasa umami, sehingga Anda tak perlu menambahkan banyak bumbu. Anda bisa menyiapkan kimbap ala Ha Baek si Dewa Air yang diperankan Nam Joo Hyuk dan So-a yang diperankan Shin Se Kyung) dalam The Bride of Habae, beberapa jam sebelum sahur. 5. Olahan telur Telur tak hanya kaya protein tapi juga nutrisi lainnya, seperti vitamin A dan zat besi, dan bisa diolah menjadi beragam hidangan praktis, termasuk untuk sahur. Gyeran-mari atau rolled omelette (telur dadar gulung) ala Korea adalah pilihan tepat untuk sahur praktis Anda. Cara membuatnya pun simpel saja: Kocok telur (dua butir biar cadangan energi Anda banyak) bersama potongan daging asap jika mau, wortel, daun bawang dan bawang bombai, beri lada dan garam secukupnya, tambahkan sedikit susu, lalu goreng dengan minyak canola atau mentega. Anda bisa menyantapnya dengan nasi, atau hanya dengan tambahan taburan nori. Gyeran-mari jadi menu favorit Jan-di yang diperankan Koo Hye Seon waktu piknik bersama Jun-pyo yang diperankan Lee Min Ho dalam Boys Over Flowers. Menu ini jgua favorit Kim Tan yang juga diperankan Lee Min Ho ketika menikmati masakan rumahan di tempat Eun-sang yang diperankan Park Shin Hye dalam "The Heirs".

Nah, yang mana favorit Anda untuk sahur? Selamat mencoba.

Baca juga: Resep Buttermilk Fried Chicken ala Enno Lerian untuk Buka Puasa atau Sahur