Coba Tantangan 30 Hari Ramah Lingkungan Selama Ramadan, Lakukan Kegiatan Berikut



TEMPO.CO, Jakarta - Bumi sudah penuh dengan sampah dan polusi. Ada baiknya kita melakukan langkah konkret untuk membantu memperpanjang usia Bumi. Dan Ramadan bisa menjadi momentum kita untuk berubah, menerapkan segala aksi yang ramah lingkungan.

The Body Shop Indonesia menginisiasi kampanye bertajuk Green Ramadan: Refresh and Reconnect This Ramadan dengan memberi tahu langkah kecil apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga Bumi. "Kampanye ini ingin mengajak kita menyebarkan pesan untuk menyegarkan kembali jiwa serta terhubung lebih baik dengan Tuhan, sesama dan semesta, sekaligus berbuat kebaikan bagi bumi dan kelestarian alam," kata Aryo Widiwardhono, CEO The Body Shop Indonesia dalam webinar pada Senin, 19 April 2021.

Public Relations and Community Manager The Body Shop Indonesia, Ratu Ommaya mengatakan Green Ramadan menjadi sebuah langkah nyata The Body Shop Indonesia untuk memulai tujuan mulia dengan melakukan berbagai aktivitas yang ramah lingkungan. "Tetap disertai semangat berkreasi dan inovasi," katanya. Dengan begitu, setelah 30 hari melewati Ramadan, maka kita mampu menjalani kebiasaan ramah lingkungan tanpa beban.

Berikut aktivitas ramah lingkungan yang dapat dilakukan selama Ramadan, mulai hari pertama sampai hari ke-30: