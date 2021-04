Laga Leicester City vs Crystal Palace Ditunda Agar Pemain Muslim Bisa Buka Puasa

TEMPO.CO, Jakarta - Laga English Premier League antara Leicester City dan Crystal Palace Senin sore sempat dihentikan agar pemain Muslim bisa berbuka puasa di tengah pertandingan.

Bek Leicester City Wesley Fofana adalah salah satu pemain yang berpuasa di bulan Ramadan.

Pertandingan antara peringkat ketiga Leicester City dan peringkat ke-13 Crystal Palace bertepatan saat matahari terbenam.

Sebelum pertandingan, kedua tim dan wasit sepakat bahwa mereka akan berhenti sejenak untuk mengizinkan Fofana meninggalkan lapangan dan minum.

Momen itu datang di menit ke-35 saat bola keluar untuk tendangan gawang Crystal Palace. Alih-alih langsung memulai kembali permainan, kiper Palace Vicente Guaita menahan bola selama sekitar satu menit.

Selama waktu itu, Fofana berlari keluar lapangan dan terlihat di pinggir lapangan meminum sebotol cairan oranye, kemungkinan besar minuman olahraga, Insider melaporkan, 28 April 2021.

Pertandingan kemudian dilanjutkan, dan Leicester menang. Ketika Wesley Fofana membatalkan puasa, timnya tertinggal 1-0, tetapi mereka mencetak dua gol untuk membawa kemenangan dan naik ke posisi ketiga di liga, semakin dekat untuk mengamankan tempat Liga Champions musim depan.

Just wanted to thank the @premierleague as well as @CPFC , @vguaita13 all the Foxes for allowing me to break my fast tonight in the middle of the game. That's what makes football wonderful #WF3 #PourEux pic.twitter.com/d56o8A8ZGo