Dukung Keberagaman, Polisi Perempuan Arab Saudi Ikut Awasi Umrah Selama Ramadan

TEMPO.Co, Jakarta - Pemerintah Arab Saudi serius dengan agendanya meningkatkan keterlibatan perempuan di sektor-sektor penting, termasuk penegakan hukum selama Ramadan. Salah satu bentuknya adalah melibatkan polisi-polisi perempuan dalam pengawasan ibadah Umrah selama Ramadan.

Dikutip dari situs berita Al Arabiya, para polisi perempuan tersebut ditugaskan untuk memastikan tidak ada yang melanggar protokol kesehatan selama ibadah Umrah. Sebagaimana diketahui, pandemi COVID-19 masih mengancam dan Arab Saudi baru saja mencatatkan rekor kasus harian terburuknya sejak Agustus tahun lalu.

Sejumlah pihak mengapresiasi perubahan yang mengacu pada program Pangeran Mohammed bin Salman, Vision 2030 tersebut. Mereka menganggapnya sebagai langkah perubahan walaupun perjalanan masih panjang untuk perubahan total.

"Perubahan bagus untuk masyarakat Arab Saudi," ujar warga lokal, Ali Shihabi, Rabu, 21 April 2021.

A Saudi female police officer in Mecca supervising pilgrims. via @ryma080 Amazing change for Saudi society! pic.twitter.com/ROHJF7lOr6