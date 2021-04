9 Negara Tetapkan Puasa Pertama Ramadan 13 April

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat Muslim Indonesia pada Selasa, 13 April 2021, melaksanakan puasa Ramadan hari pertama. Namun ada beberapa negara di dunia yang melaksanakan puasa Ramadan pada 14 April 2021 waktu setempat.

Negara-negara seperti Brunei Darussalam, Oman dan India menetapkan 1 Ramadan pada 14 April 2021.

Commencement of The Month of Ramadan 1442H - 2021

The Month of Ramadan for this year (1442H - 2021) will commence on: Tuesday, 13th of April 2021

And the first night of the Month of Ramadan will be on Monday, 12th of April 2021 after Sunset pic.twitter.com/rFvW3dFkaS