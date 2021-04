6 Aplikasi Al Quran di HP, Tak Ada Lagi Alasan Tak Sempat Baca Al Quran



TEMPO.CO, Jakarta - Perkembangan teknologi yang serba memudahkan, turut berdampak pada ibadah membaca Al-Qur’an. Kini, umat Islam dapat membaca Al-Qur’an secara digital atau melalui gadget seperti HP, laptop, komputer, serta tablet. Berbagai aplikasi Al-Qur’an digital pun bermunculan.

6 aplikasi Al-Qur’an digital ini dapat Anda jadikan pilihan pada bulan puasa Ramadan 2021 saat ini.

1. Quran Best

Aplikasi Al Quran ini punya tampilan seperti mushaf cetak. Aplikasi ini resmi mengantongi sertifikat tashih dari Kementerian Agama RI. Memiliki desain Al Quran senyaman mushaf cetak, aplikasi ini dilengkapi terjemah dan tafsir Bahasa Indonesia, pencatat lembar tilawah, audio murottal mp3.

Aplikasi Quran Best dilengkapi beragam tampilan mushaf Al Quran menggunakan standar penulisan: khat Indonesia tajwid & non tajwid, khat Madinah tajwid & non tajwid

Pengguna bisa memilih format tampilan Al Quran per halaman seeprti mushaf cetak atau per baris ayat

Terjemah Al Quran Bahasa Indonesia tersedia dalam terjemah per halaman, terjemah per baris ayat, terjemah per kata. Tersedia transliterasi latin yang memudahkan pemula serta pilihan untuk membaca Al Quran secara offline

Fitur terbaru untuk Ramadan 2021 berupa reminder harian untuk khatam Al Quran Ramadan dan fitur Dzikir

Fitur pencarian ayat Al Quran berdasar kata kunci dari terjemahan, Bookmark ayat-ayat pilihan, Mode layar Al Quran landscape untuk huruf lebih besar atau portrait, Terjemah, Tafsir, Transliterasi dengan pengaturan besar kecil huruf

Tersedia mode layar terang maupun gelap (mode malam) sehingga tidak membuat mata lelah. Menandai halaman bacaan dengan pembatas cantik & mudah digunakan, Daftar surah terurut sesuai index dan per juz, Jalan pintas untuk menampilkan ayat Al Quran tertentu secara cepat. Serta fasilitas salin Ayat Al Quran memagikan Ayat Al Quran

2. Al Quran Indonesia

Aplikasi Al-Qur’an ini dilengkapi terjemahan Bahasa Indonesia dan audio mp3 murottal. Ada pula tulisan latin dari setiap ayat. Seluruh 114 surah dan 30 juz dalam Al-Qur’an ada pada aplikasi ini. Selain itu, Anda dapat membaca ketika offline atau sedang tidak terhubung dengan koneksi internet.

Desainnya cukup menarik. Anda dapat menggeser layar untuk berpindah antarhalaman. Posisi membaca pun bisa dipilih sesuai keinginan, bisa landscape ataupun portrait. Untuk menjaga kenyamanan mata, ada mode terang dan gelap.

Setiap juz dan surah disediakan daftarnya. Ayat-ayat di dalamnya dapat Anda salin dan bagikan. Untuk menandai sampai mana Anda telah membaca, tersedia fitur bookmark, penanda tajwid dengan warna, dan fitur lainnya.

Aplikasi ini telah diunduh lebih dari 10 juta pengguna dengan penilaian 4.9 bintang di PlayStore.

3. MyQuran Al Quran dan Terjemahan

Aplikasi Al-Qur’anini memudahkan Anda untuk membaca Al-Qur’an beserta terjemahannya. Dilengkapi pula dengan audio mp3 murottal. 114 surah dan 30 juz tersedia di dalamnya. Di dalam deskripsinya, aplikasi ini disebutkan telah bersertifikat tashih oleh Kementerian Agama RI.

Bermacam fitur pun tersedia bagi penggunanya. Anda dapat membaca tanpa harus terhubung dengan internet. Terjemahan di aplikasi ini langsung dari Kementerian Agama, setiap kata dilengkapi terjemahan.

Desainnya yang elegan dengan berbagai pilihan tema membuat mata nyaman. Ditambah pula dengan mode terang dan gelap yang dapat dipilih. Untuk menandakan ayat terakhir yang Anda baca, klik 2x pada ayat tersebut dan otomatis akan disimpan.

Aplikasi MyQuran Al Quran dan Terjemahan telah diunduh oleh 10 juta lebih pengguna. Setidaknya, aplikasi ini mendapatkan 4.8 bintang sebagai ulasan.

4. Al Quran Offline Baca

Gaya elegan dihadirkan oleh aplikasi Al-Qur’an satu ini. Setiap halamannya, terdapat 15 baris. Anda juga bisa membuat penanda jika ingin berhenti membaca dan melanjutkannya lagi nanti. Efek 3 Dimensi pada aplikasi ini menambah kenyamanan pengguna.

Aplikasi ini juga dilengkapi dengan doa-doa seperti doa qunut, doa setelah azan, dan lainnya. Aa pula panduan berdoa bagi anak-anak.

Sebanyak lebih dari 5 juta pengguna telah mengunduh aplikasi ini. Al-Quran Offline Baca mendapatkan ulasan 4.7 bintang di PlayStore.

5. Al’Quran Bahasa Indonesia

Aplikasi ini menawarkan kemudahan membaca Al-Qur’an dalam Bahasa Indonesia. Warna-warna berbeda pada tajwid yang berbeda membantu pengguna lebih mudah. Anda tinggal menggeser layar untuk berpindah ke halaman berikutnya.

Jika ingin berhenti membaca, Anda dapat menandai bagian terakhir yang Anda baca. Dengan menekan lama pada satu ayat, berarti Anda telah menjadikan ayat tersebut ke dalam daftar favorit Anda. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan audio mp3 untuk seluruh ayat. Anda dapat menelusuri seluruh ayat, surah, ataupun juz.

Sebanyak kebih dari 10 juta pengguna telah mengunduh aplikasi ini, dengan rating 4.7 bintang di PlayStore.

6. Quran Majeed

Aplikasi ini menyajikan Al-Qur’an lengkap dalam bentuk naskah Ustmani yang elegan. Dilengkapi pula dengan audio murottal beserta terjemahan. Tersedia beberapa terjemahan dalam bahasa lain. Aplikasi ini menampilkan tiap terjemahan bersama dengan teks Arab beresolusi tinggi. Anda dapat mengubah ukuran font dan menyesuaikannya.

Sebanyak lebih dari 5 juta orang telah mengunduh aplikasi berukuran 51.40 MB ini. Untuk rating, aplikasi Quran Majeed mendapat 4.8 bintang di PlayStore.

ANNISA FEBIOLA

